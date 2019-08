Een bedriegende Suster en een homoseksuele Lambert: parodie op ‘Suske en Wiske’ is veel minder braaf dan de originele versie

Suske bedriegt zijn vrouw, Wiske is verliefd op een lookalike van Johan De Rode Ridder, Lambik papt aan met vluchtelingen en Jerom grijpt dan weer naar anabole steroïden. Het is géén nieuw album waarin het leven van de brave Suske en Wiske en hun familie volledig ontspoort, wel dat van hun nevenfiguren Suster, Wiebke, Lambert en Jeroen in de parodie “Het dertigersdipje”. Al noemt auteur Tom Bouden het zelf “meer een hommage dan een parodie”.