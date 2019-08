Hasselt wil medewerkers die veerkracht uitstralen

Hasselt - Het aantal langdurig zieken blijft stijgen en dat is knap vervelend voor zowel de betrokken werknemers als de werkgevers. Vandaar dat acties rond de gezondheid van medewerkers en de gezondheidspromotie op de werkvloer aan belang winnen. Ook bij Stad Hasselt, waar begin oktober een heuse Gezondheidsweek voor het personeel georganiseerd wordt. De diverse initiatieven staan in het teken van mentale veerkracht.

De Gezondheidsweek, een idee van het nieuwe stadsbestuur, is een gevarieerd aanbod rond gezondheid en welzijn voor de 1.800 medewerkers van ’t Scheep, de centrale werkplaatsen, RVT Hogevijf, het onderwijs en alle andere buitenlocaties zoals de musea, Bibliotheek Hasselt Limburg en het zwembad.

De collega’s kunnen deelnemen aan workshops, sessies en lezingen die allemaal in het teken van veerkracht staan. Er wordt gestart met een grote groepsyoga in de Japanse tuin op 1 oktober, en afsluiten doen ze op Dwars door Hasselt op zondag 13 oktober. Een lange week dus...

Jessa

Het is geen toeval dat als centrale thema werd gekozen voor veerkracht. “Op 10 oktober wordt de geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet, en daar spelen we op in”, vertelt verantwoordelijke Veerle Janssens. Het initiatief sluit tevens aan op de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig.”

Stad Hasselt zal voor dit project nauw samenwerken met het Jessa Ziekenhuis. Algemeen directeur Yves Breysem: “Als Zorgwerkgever van het Jaar (2018) is veerkracht ook bij ons een belangrijk thema. Tijdens deze weken van veerkracht, hebben we extra aandacht voor het welzijn van de zorgprofessionals zelf. Als zij goed in hun vel zitten, zullen ze nog beter zorg kunnen dragen voor anderen. Daarnaast zetten we ook onze expertise in, bijvoorbeeld in een sessie rond slapen voor mensen die in shiften werken.”

