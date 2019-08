Meisje (12) overleden nadat haar arm onder water in pomp van zwembad wordt gezogen

Een 12-jarig meisje is om het leven gekomen nadat ze op vakantie in Turkije met haar arm was komen vast te zitten in het zwembad van het hotel waar ze met haar ouders verbleef. Zeven hotelgasten, onder wie haar vader, konden haar na een kwartier wel lostrekken, maar elf dagen later overleed het Russische meisje alsnog in het ziekenhuis.

Alisa Adamova uit Sint-Petersburg was met haar ouders op vakantie in de populaire Turkse bestemming Bodrum. Ze verbleven er in het Sunhill Hotel - vier sterren - toen het meisje tijdens een zwempartij in de problemen kwam. Haar arm werd onder water in een pomp van het zwembad gezogen nadat ze van een glijbaan gegaan was. Ze slaagde er niet in om zich los te rukken.

Pas na een kwartier slaagden zeven toegesnelde toeristen, onder wie de vader van het meisje, erin om Alisa los te rukken. Ze trokken de pomp daarvoor kapot: er hing zelfs nog een deel aan de arm van het meisje. De hulpdiensten konden haar reanimeren, maar elf dagen later overleed ze in het ziekenhuis.

“Personeel had geen idee”

Volgens hotelgasten was er geen redder aanwezig en bleek het hotelpersoneel eerst niet in staat om de pomp uit te schakelen. “Ze wisten niet hoe dat moest”, getuigt de Poolse toerist Tomasz Grushalski aan lokale media. “Pas na tien minuten vonden ze de knop. En dan duurde het nog even om haar los te trekken.”

“Haar vader dook en zag hoe ons kind vast zat”, zegt mama Natalya Adamova aan het nieuwsagentschap Fontanka. “Hij probeerde haar er uit te trekken, maar haar hand werd heel sterk naar binnen gezogen. Hij riep dan hulp, waarop andere toeristen kwamen helpen. Ze hebben de pomp kapot moeten trekken om haar los te krijgen.”

“Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn nu ze overleden is”, zegt haar vader. De politie is een onderzoek gestart naar het incident en naar de veiligheid van zwembaden in Turkse hotels.