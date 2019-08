Lidl gaat ver in strijd tegen voedselverspilling: kopen we binnenkort steak en zalm voor 50 cent?

In de strijd tegen voedselverspilling gaat supermarktketen Lidl erg ver. Ze gaan geen eten meer aan de voedselbanken schenken, maar het op de vervaldag aan 25 cent verkopen. In Nederland start nu een proefproject en in Luxemburg loopt het al een tijdje. De kans dat u binnenkort ook bij ons uitzonderlijke koopjes kan doen, is volgens Lidl “zeer reëel.”