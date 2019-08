Fiscale gegevens van Belgen gestolen in Bulgarije: 20-jarige informaticus opgepakt

Er zijn Belgen onder de slachtoffers van een groot datalek bij de Bulgaarse fiscus vorige maand. Dat meldt Le Soir donderdag. Een bestand met fiscale gegevens van miljoenen particulieren en rechtspersonen werd gehackt. De Bulgaarse autoriteiten pakten een 20-jarige Bulgaarse informaticus op.

In het bestand zaten ook gegevens van Belgen die in Bulgarije verblijven en in België een rekening hebben, net als gegevens van Bulgaren die in België wonen en een Bulgaarse rekening hebben.

België heeft onmiddellijk elke automatische gegevensuitwisseling met Bulgarije tot nader order opgeschort. Volgens Le Soir leven 643 Belgen in Bulgarije, maar dat betekent niet dat ze allemaal getroffen zijn door het lek.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek in Bulgarije en de overheid neemt maatregelen om te vermijden dat er nog eens gegevens gestolen kunnen worden. De FOD Financiën in ons land doet er ondertussen alles aan om betrokkenen te informeren. De fiscus wacht daarvoor op informatie uit Bulgarije.