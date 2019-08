De Queen dacht dat ze alles had gezien, maar op haar oude dag heeft ze alleen maar kopzorgen

Een zoon die in opspraak is gekomen in het seksschandaal rond Jeffrey Epstein. Geruchten over familieruzies. En de nakende Brexit. Dan ben je 93 geworden, en moet je dat allemaal meemaken. De Britse koningin Elizabeth II beleeft een absoluut horrorjaar. Het imago van haar land en dat van het koninklijk huis worden bedreigd. Zou ze overwegen om af te treden?