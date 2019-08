Brandweer redt hitsige dekstier uit vijver in Aarsele

Tielt - Een stier van meer dan 1.000 kilogram kwam donderdagmiddag in een vijver terecht van een landbouwer langs de Vercampstraat in Tielt.

Het dier was rond 14.30 uur over de elektrische prikkeldraad rond het water gesprongen. “Wellicht gebeurde dat terwijl hij een koe aan het dekken was en iets te hitsig stond”, zegt landbouw Gabriël Declercq. “Er zit nochtans stroom op de draad. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak.”

Ook voor de brandweer, die door Gabriël om hulp was gevraagd, was het even in het haar wrijven. Het gigantische beest zat meters diep en kon niet zomaar op het droge worden getrokken. Er werd een duikteam opgeroepen, maar er was ook speciaal materieel uit Diksmuide nodig. De brandweerpost daar is gespecialiseerd in het redden van landbouwdieren. Ondertussen kwam ook een veearts ter plaatse om de stier wat te verdoven, zodat hij niet onmiddellijk agressief zou worden. Met succes, want ongeveer twee uur nadat de dekstier in het water was gevonden, stond hij weer gezond en wel, zij het dit keer rustig, tussen de koeien. “Ik zal extra draad rond de vijver plaatsen, zodat het niet meer kan gebeuren”, besloot Gabriël.

Foto: Geoffrey Sabbe