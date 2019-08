Het beeld dat veel Club Brugge-supporters nog lang zal bijblijven: “Dat gastje ademt echt voetbal”

De 74ste minuut. Jan Breydelstadion. Match tussen Club Brugge en LASK Linz. De Oostenrijkers staan achter en kunnen met een penalty op gelijkspel komen. Kersverse Club Brugge-ballenjongen Milo Warmoes (10) staat met zijn vingers gekruist en ogen dichtgeknepen te hopen op een misser. Maar het mag niet baten. De bal gaat erin.

Toch zal het beeld van Milo veel Club Brugge-supporters nog lang bij blijven. “Ik was heel hard aan het hopen dat hij ging missen, maar hij ging erin. Toch hebben ze heel goed gespeeld. Later zou ik ook graag op het veld staan, maar dan als keeper”, zegt Milo. Nu leert hij de kneepjes van het vak door als ballenjongen langs het veld te staan en dat is voor hem een hele eer. Al was het niet vanzelfsprekend. “Hij is eigenlijk te klein en te jong. Maar toch had hij iets”, zegt Randal Vandewynckele, verantwoordelijke voor de ballenjongens- en meisjes bij Club Brugge. “Dat gastje ademt echt voetbal en heeft nog een lange carrière voor zich. Op of naast het veld.”