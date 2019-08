Vibrators vliegen de deur uit: uitverkoop bij erotiekwinkel Pabo kent onverwachte volkstoeloop

Aartselaar -

Pabo, de erotische supermarktketen, ging failliet. Niet één, maar in anderhalf jaar tijd liefst twee keer. Hoe dat komt? Alvast niet omdat er een taboe rust op seksgerelateerde speeltjes, want op de eerste grote uitverkoopdag in de vestiging op de Boomsesteenweg was het aanschuiven geblazen.