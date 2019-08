Alles wat u moet weten over de tegenstanders van Club Brugge en Racing Genk in de Champions League

Een gemakkelijke loting zouden we het niet noemen, een droomloting wel: zowel Club Brugge als Racing Genk krijgen de komende maanden de fine fleur van het Europees voetbal over de deur. Dit moet u weten over de Champions League-tegenstanders van onze Belgische teams.

GROEP CLUB BRUGGE

Paris Saint-Germain

Opgericht: 1970

Land: Frankrijk

Stadion: Parc des Princes (47.929 plaatsen)

Palmares: 8x titel, 12x beker, 8x ligabeker, 9x supercup, 1x Europacup II

Beste resultaat Champions League: halve finales (1994-1995)

Matchen tegen Belgische clubs: 10 (5 gewonnen, 4 gelijk, 1 verloren)

Matchen tegen Club Brugge: geen

Trainer: Thomas Tuchel (Dui)

Bekendste spelers: Neymar, Kylian Mbappé, Rode Duivel Thomas Meunier en vele anderen.

Goed om weten: PSG wist zich de laatste zeven edities altijd te kwalificeren voor de knockout-fase. Al ging het er dan altijd wel in de 1/8ste finales of kwartfinales uit.

Real Madrid

Opgericht: 1902

Land: Spanje

Stadion: Santiago Bernabeu (81.044 plaatsen)

Palmares: o.m. 33x landskampioen, 19x beker, 10x supercup, 13x Champions League/Europacup I, 4x Europese Supercup, 4x WK voor clubs

Beste resultaat Champions League: winst (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018)

Matchen tegen Belgische clubs: 20 (10 gewonnen, 3 gelijk, 7 verloren)

Matchen tegen Club Brugge: 2 (0 gewonnen, 1 gelijk, 1 verloren)

Trainer: Zinédine Zidane (Fra)

Bekendste spelers: Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Luka Modric en vele anderen.

Goed om weten: Eden Hazard speelde nog maar twee keer in clubverband in België: met Lille tegen AA Gent en KRC Genk, het laatst in september 2010. Een kleine tien jaar later volgt dus ook Club Brugge.

Galatasaray

Opgericht: 1905

Land: Turkije

Stadion: Türk Telekom Stadium (52.650 plaatsen)

Palmares: 22x landskampioen, 17x beker, 16x supercup, 1x UEFA Cup, 1x Europese Supercup

Beste resultaat Champions League: halve finales (1989)

Matchen tegen Belgische clubs: 6 (0 gewonnen, 2 gelijk, 4 verloren)

Matchen tegen Club Brugge: 2 (0 gewonnen, 1 gelijk, 1 verloren)

Trainer: Fatih Terim (Tur)

Bekendste spelers: Christian Luyindama, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Ryan Babel en Emre Mor.

Goed om weten: ex-Lierse, waant zich Mario Balotelli en niet altijd even geliefd in Turkije. Mbaye Diagne staat in de spits bij Gala en scoorde vorig seizoen na de winterstop liefst tien keer.

GROEP RACING GENK

Liverpool

Opgericht: 1892

Land: Engeland

Stadion: Anfield (54.074 plaatsen)

Palmares: 18x landskampioen, 7x beker, 8x ligabeker, 15x supercup, 6x Champions League/Europacup I, 3x UEFA Cup, 4x Europese Supercup

Beste resultaat Champions League: winst (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Matchen tegen Belgische clubs: 13 (10 gewonnen, 2 gelijk, 1 verlies)

Matchen tegen KRC Genk: geen

Trainer: Jürgen Klopp (Dui)

Bekendste spelers: Alisson, Virgil van Dijk, Sadio Mané en Mohamed Salah

Goed om weten: voor Limburger en Rode Duivel Divock Origi wordt de partij in Genk de eerste ooit die hij in clubverband in België zal afwerken.

Napoli

Opgericht: 1926

Land: Italië

Stadion: Stadio San Paolo (60.240 plaatsen)

Palmares: 2x landskampioen, 5x beker, 2x supercup, 1x UEFA Cup

Beste resultaat Champions League: achtste finales (1991, 2012, 2017)

Matchen tegen Belgische clubs: 6 (3 gewonnen, 1 gelijk, 2 verloren)

Matchen tegen KRC Genk: geen

Trainer: Carlo Ancelotti (Ita)

Bekendste spelers: Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano en uiteraard Rode Duivel Dries Mertens

Goed om weten: In een korte reactie liet Mertens weten “blij te zijn nog eens in België te mogen voetballen”. Het wordt zelfs zijn eerste keer, gezien hij in 2015 geblesseerd verstek moest geven voor de verplaatsing van Napoli naar Club Brugge.

Red Bull Salzburg

Opgericht: 1933 (naamsverandering in 2005)

Land: Oostenrijk

Stadion: Red Bull Arena (31.000 plaatsen)

Palmares: 13x landskampioen, 5x beker, 3x supercup

Beste resultaat Champions League: groepsfase (1995)

Matchen tegen Belgische clubs: 6 (3 gewonnen, 1 gelijk, 2 verloren)

Matchen tegen KRC Genk: geen

Trainer: Jesse Marsch (Vst)

Bekendste spelers: Maximilian Wöber en supertalent Dominik Szoboszlai

Goed om weten: zeg geen Red Bull Salzburg, maar wel RB Salzburg. Door sponsorkwesties mag de club in de Champions League niet met Red Bull in de naam aantreden.