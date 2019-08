Hugh Grant gaat viraal met scheldpartij tegen Boris Johnson: “Overgewaardeerde badeend”

De uithaal van Grant volgde op het besluit dat Johnson woensdag nam om het Britse parlement tijdelijk op te schorten en zo een eventuele harde Brexit makkelijker door te kunnen drukken.

De furieuze tweet werd al meer dan 75.000 keer geretweet. “Jij gaat de toekomst van mijn kinderen niet verkloten”, schreef Grant ook nog. “Jij gaat de vrijheden waarvoor mijn grootvader twee wereldoorlogen lang gestreden heeft niet op het spel zetten”.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI