In het Verenigd Koninkrijk blijft het protest tegen de tijdelijke sluiting van het parlement aanzwellen, met onder meer drie rechtszaken. Tegelijk valt op hoe stil de andere Europese leiders zijn.

“Boris is precies de man die Groot-Brittannië nodig heeft. Hij zal bewijzen dat hij een grote is. Ik hou van Groot-Brittannië.” De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter enthousiast gereageerd ...