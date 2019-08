Fietsster door trein aangereden aan gesloten Waalse overweg

Op spoorlijn 117 (‘s-Gravenbrakel-Luttre) is donderdag kort voor 17 uur ter hoogte van het Henegouwse Pont-à-Celles een vrouw aangereden door een trein. Dat meldt Infrabel. Het slachtoffer, een fietsster van 40 tot 50 jaar, was op slag dood, zo is vernomen van burgemeester Pascal Tavier.

Volgens de eerste informatie was de vrouw een overweg aan het oversteken, zo wisten meerdere getuigen te vertellen, aldus de burgemeester. Het slachtoffer stak de overweg over naast haar fiets op een ogenblik dat de slagbomen gesloten waren, de lichten flikkerden en het alarmsignaal luidde. De vrouw van 40 à 50 jaar werd door de trein geschept en was op slag dood. De plaats van het ongeval ligt vlak naast het Ravel-fietsnetwerk. Het slachtoffer had geen identiteitsdocumenten of een draagbare telefoon bij, aldus burgemeester Tavier.

Het parket is niet ter plaatse afgestapt. Het treinverkeer hervatte omstreeks 18 uur in de twee richtingen. Infrabel heeft sinds begin dit jaar al 32 ongevallen van dit type opgetekend, met een “bovengemiddeld” zware balans: vijf doden en 14 gewonden waarvan vier zwaargewonden. Die balans is al zwaarder dan over heel 2018 en 2017.