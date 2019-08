Voormalig FBI-baas Comey “ging boekje te buiten”, maar toch niet vervolgd voor memo’s over Trump

Voormalig FBI-baas James Comey is zijn boekje te buiten gegaan met het vrijgeven van de memo’s over zijn gesprekken met president Donald Trump. Dat staat in een donderdag verschenen rapport van het Amerikaans ministerie van Justitie, dat hem desondanks niet zal vervolgen.

Comey werd in mei 2017 ontslagen door Trump en deelde niet veel later de memo’s met een vriend, die hij de toestemming gaf om ze door te spelen aan een journalist van de New York Times. Zo wilde Comey het ministerie van Justitie onder druk zetten om een onderzoek naar de president te openen.

In de memo’s stond onder meer dat Trump Comey vroeg om het FBI-onderzoek naar toenmalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten.

“Gevaarlijk voorbeeld”

“Door gevoelige informatie die hij tijdens zijn job bij de FBI verkreeg niet te beschermen, en door ze te gebruiken om publieke druk te creëren voor officiële actie, gaf Comey een gevaarlijk voorbeeld aan de meer dan 35.000 huidige FBI-werknemers”, stelt het rapport van de inspecteur-generaal van het ministerie.

De conclusie van het rapport is dat Comey de wet echter niet overtrad, en dus niet vervolgd zal worden. Comey reageerde in enkele tweets. Hij zei dat het rapport, in tegenstelling van wat zijn critici beweren, zegt dat hij geen geheime informatie deelde.

