Ook in buitenland keken ze met grote ogen naar Champions League-loting: “Genk wordt moeilijk, geweldige sfeer in Brugge”

Ook in het buitenland werd de Champions League-loting op de voet gevolgd. PSG-trainer Thomas Tuchel ziet een verplaatsing naar Brugge wel zitten, terwijl ze in Salzburg Genk vooral niet willen onderschatten.

PSG-trainer Thomas Tuchel was één van de eerste tegenstanders van Club Brugge die reageerde op de loting. “Dit is drie keer een geweldige sfeer om in te voetballen”, verwees PSG-trainer Thomas Tuchel op de site van de UEFA naar Club Brugge, Galatasaray en Real Madrid. “We weten dat we er zoals elk jaar meteen vanaf de eerste match zullen moeten staan. Daar zullen we vanaf nu naartoe werken.”

Een geweldige sfeer, dat wel. Maar verder is het niet zo dat ze in Frankrijk of Spanje erg wakker liggen van de aanwezigheid van Club Brugge in hun groep. Het gaat vooral over de confrontatie tussen PSG en Real Madrid. “Deze groep zou Real niet voor al te veel problemen moeten stellen met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde. Enkel voor de eerste plaats in de groep zal het zweten worden tegen PSG”, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Eenzelfde geluid klinkt bij het Franse L’Equipe.

Salzburg-coach: “Genk wordt moeilijk”

Ook de eerste reacties over Genk zijn al binnen. “Ik vind dit een geweldige groep”, reageerde RB Salzburg-trainer Jesse Marsch op de loting die hen aan de Limburgers, Liverpool en Napoli koppelde. “Goede tegenstanders en de wedstrijd tegen Liverpool wordt natuurlijk een enorme uitdaging. Napoli is een team dat tactisch zeer sterk is, typisch Italiaans. En de Belgische kampioen Genk wordt natuurlijk ook moeilijk. Dit wordt een uitdaging voor ons.”

Foto: AFP

In Engeland kijken ze heel wat anders aan tegen Genk. “Net zoals tegen Salzburg een match die te winnen moet zijn”, schrijft The Daily Mail, dat verwacht dat “Liverpool groep C zal winnen” en vooral uitkijkt naar de confrontatie met Napoli, dat Liverpool vorig seizoen klopte in Italië.