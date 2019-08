Netflix gaat docusoap maken over Wesphael

Netflix gaat een docusoap maken over de moordzaak rond de Waalse politicus Bernard Wesphael(Ecolo). De zes afleveringen zouden volgend jaar op antenne gaan, aldus de kranten van Sudpresse.

Op 1 november 2013 werd Wesphael in Oostende aangehouden op verdenking van moord op zijn vrouw Véronique Pirotton, met wie hij een jaar eerder was getrouwd. Hij verklaarde dat ze depressief was en zelf uit het leven was gestapt, maar de autopsie toonde aan dat het slachtoffer met geweld om het leven was gekomen. Wesphael was jarenlang de enige verdachte. Uiteindelijk werd hij door de assisenjury vrijgesproken.

De serie op Netflix bevat een reconstructie van de feiten met acteurs, afgewisseld met archiefbeelden en interviews. Voor de productie werkt de Amerikaanse gigant samen met de Franstalige commerciële zender RTL.