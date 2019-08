Kankeronderzoeker Johan Swinnen opnieuw aan sportieve missie voor goede doel begonnen: 70 tot 100 km lopen per dag voor wie vecht tegen kanker

Leuven -

Twee jaar nadat hij in amper vijf weken helemaal naar Santiago de Compostela liep, is de Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen (53) opnieuw aan een sportieve missie voor het goede doel begonnen. Met 70 à 100 kilometer per dag wacht hem weer een huzarenstukje. “Elke dag loop ik speciaal voor één iemand met kanker”, zegt hij.