Eric Cantona citeert Shakespeare en laat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi verward achter

Eric Cantona werd donderdagavond gehuldigd met de President’s Award. UEFA-president Aleksander Ceferin reikte de prijs uit aan Cantona die andermaal de voetbalwereld verbaasde met een opmerkelijke speech. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Virgil van Dijk bleven in verbazing achter na het Shakespeare-citaat van de onnavolgbare Fransman.

Cantona was uitgenodigd om de President’s Award in ontvangst te nemen voorafgaand aan de loting van de Champions League. De voetballegende van Manchester United nam na het in ontvangst nemen van de prijs het woord tot zich. “Als vliegen tot moedwillige jongens, zijn wij dat tot de goden. Ze vermoorden ons voor hun sport”, citeerde Cantona vrij vertaald uit het werk van de Engelse dichter William Shakespeare.

“Binnenkort zal de wetenschap niet alleen in staat zijn om de veroudering van de cellen te vertragen. Binnenkort zal de wetenschap de cellen aanpassen en zullen we eeuwig blijven leven. Alleen ongelukken, misdaden en oorlogen willen ons nog steeds doden. Helaas zullen misdaden en oorlogen zich vermenigvuldigen. Ik houd van voetbal. Bedankt”, zo besloot de 53-jarige oud-voetballer.

Love him or hate him: Eric Cantona. Foto: EPA-EFE

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo luisteren naar Eric Cantona.

Het was zeker niet de eerste keer dat de Fransman voor de nodige reuring zorgde. In een persconferentie in 1995, vlak na zijn fameuze karatetrap tegen Crystal Palace, liet hij de aanwezige journalisten al eens in verwarring achter. “Wanneer de zeemeeuwen de treiler volgen, komt dat omdat ze denken dat sardientjes de zee in worden gegooid. Hartelijk dank”, was het enige wat hij destijds losliet.

Cantona baarde in 2010 nog voor opzien door een wereldwijde bankrun uit te roepen. “Een revolutie is zeer makkelijk dezer dagen. Het bankensysteem is gebouwd op de macht van de banken. Dus de banken moeten worden vernietigd door de banken.” De bankrun leverde op 7 december 2010 echter niet het door Cantona gewenste resultaat op.