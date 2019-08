Nederlandse crowdfundingsite plots offline: ook Belgische gedupeerden vrezen hun geld kwijt te zijn

In Nederland is ophef ontstaan rond de crowdfundingwebsite Dream or Donate. Die website ging deze week plots offline, en tientallen gedupeerde families, stichtingen en bedrijven uit Nederland en België vrezen hun geld kwijt te zijn. Pogingen om eigenaar Robert-Jan Mastenbroek te bereiken, draaien op niets uit. Dat melden tal van Nederlandse media.

Dream or Donate is een website waarop inzamelingsacties georganiseerd worden. De organisatoren van die crowdfundings - privépersonen, stichtingen of bedrijven - vragen bezoekers om geld te doneren om een droom in vervulling te laten gaan. Op die manier werd al heel wat geld ingezameld.

Er heerst dan ook ongerustheid bij onze noorderburen sinds de website de voorbije week plots offline ging. Eigenaar Robert-Jan Mastenbroek houdt vol dat hij gehackt is en dat de site daarom niet meer online staat, maar de ongeruste bezoekers en organisatoren hechten weinig geloof aan die woorden. Zij denken dat de Nederlander er met hun geld vandoor is.

In het Algemeen Dagblad ontkent hij dat. “Ik vind het verschikkelijk dat het zo is gelopen en ga een pand verkopen om aan meer geld te komen”, zegt hij.

Vlaamse gedupeerde

De gedupeerden plannen daarom massaal aangifte te doen en zo hun geld terug te eisen. Ook uit ons land zijn er gedupeerden. Een Vlaamse vrouw doet anoniem haar verhaal in AD. “Dit is voor mij de druppel na de voorbije acht maanden, waardoor ik heb even niet meer trek”, klinkt het. De vrouw stapte al naar de politie en hoopt dat de eigenaar gestraft wordt. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dank u aan iedereen die ons wilde steunen.”

De problemen zouden al langere tijd aan de gang geweest zijn, blijkt uit getuigenissen in andere Nederlandse media. Organisatoren van crowdfundings zeggen dat het laten uitbetalen van hun ingezamelde geld verre van evident is en vaak zelfs niet gebeurde.