Na Melania krijgt nu ook Donald Trump een (lelijk) standbeeld in Slovenië

Donald Trump is in een houten kunstwerk vereeuwigd in Slovenië, het moederland van zijn vrouw Melania. De Amerikaanse president staat op een privédomein in het stadje Sela pri Kamniku. De lokale kunstenaar Tomaz Schlegl liet zich inspireren door een gelijkaardige houten pop van Melania zelf, tachtig kilometer verderop, in haar geboortedorp Sevnica.

Schlegl noemt zijn kunstwerk een aanklacht tegen het populisme. Hij beeldde Trump af als het Vrijheidsbeeld in New York. De kleuren van de Amerikaanse vlag keren terug in zijn blauw kostuum met rode das en wit hemd. Zijn rechterarm steekt hij in de hoogte.