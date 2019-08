Drama voor Luis Enrique: 9-jarige dochter verliest strijd tegen kanker

Luis Enrique, de Spaanse ex-bondscoach en ex-trainer van FC Barcelona, maakte met een verklaring via sociale media het overlijden van zijn pas 9 jaar oude dochtertje Xana bekend. Zijn negenjarige dochter verloor een maandenlange strijd tegen botkanker.

“Onze dochter Xana is vanmiddag op 9-jarige leeftijd overleden na vijf intense maanden vechten tegen een osteosarcoom”, laat Luis Enrique in een statement weten. “We danken u voor alle tekenen van genegenheid die we in deze maanden hebben ontvangen en waarderen de discretie en het begrip de komende tijd.”

De voormalig bondscoach bedankte eveneens het ziekenhuispersoneel in zijn statement. “We zullen je heel erg missen, maar we zullen je elke dag herinneren aan ons leven in de hoop dat we elkaar in de toekomst weer zullen ontmoeten. Je zult de ster zijn die onze familie leidt”, zo besluit Luis Enrique.