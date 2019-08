Ouders lieten meisje (7) verhongeren en uitdrogen in haar eigen uitwerpselen, nu wil haar vader vervroegd vrijkomen

De man die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 16 jaar voor de dood van zijn 7-jarig dochtertje, heeft via zijn advocaat een verzoek ingediend om al na 12 jaar vrij te komen. Het meisje werd 2007 dood teruggevonden, liggend in haar eigen uitwerpselen terwijl de mieren uit haar mond kropen.

De zaak veroorzaakte in 2007 heel wat ophef in het Australische Hawks Nest. Het 7-jarige meisje Ebony werd op 3 november in gruwelijke omstandigheden dood aangetroffen in haar kamer in de woning van het gezin. Haar kamer was afgesloten met een touw, zodat ze zeker niet buiten kon geraken, en haar ouders hadden niet eens speelgoed bij haar gelaten. Voedsel of drank evenmin.

Mummy

Het rapport van de forensische teams liet niets aan de verbeelding over: de autistische Ebony werd dood aangetroffen in een extreme staat van uithongering en dehydratatie. Ze zag eruit als een mummy, stond in hun rapport te lezen.

De kleding van het meisje was bevuild door een combinatie van braaksel, uitwerpselen en ander lichaamsvocht. “Ze was een door huid bedekt skelet”, stond er te lezen. Ze woog nog maar 9 kilogram toen de hulpdiensten haar vonden. Er liepen zelfs mieren uit haar mond.

Ouders veroordeeld

Haar drugsverslaafde ouders werden van meet af aan als de belangrijkste verdachten gezien. Haar licht ontvlambare vader, B.W., stond bekend als een agressieveling die hulp biedende organisaties en professionals wegstuurde met niet mis te verstane dreigementen. Die hadden daar nochtans alle reden toe: er werd al meerdere keren melding gedaan van een leefomgeving die niet deugde.

Tijdens het proces deden moeder S.W. en B.W. er alles aan om de dood in elkaars schoenen te schuiven. Ze noemden elkaar dominant, controlerend en meer van dat moois, maar de rechtbank achtte het bewezen dat vooral de moeder verantwoordelijk was voor wat er met het meisje gebeurd was. Zij werd veroordeeld tot een levenslange celstraf voor moord, die in beroep werd teruggebracht tot 40 jaar.

Vader wil vrijkomen

Vader B.W. kwam ervan af met 16 jaar voor doodslag. Een straf waarvan hij inmiddels drie vierden heeft uitgezeten - 12 jaar - en hij vindt het welletjes geweest. De man heeft via zijn advocaat een verzoek ingediend om vervroegd vrij te komen. De kans daartoe lijkt niet eens zo klein, want bij het proces zei de rechter dat de man niet in staat lijkt tot recidive.

Op 16 november wordt de zaak behandeld. B.W. is een vijftiger, maar hoe oud is niet bekend. S.W. zit nog tot 16 november 2037 in de gevangenis.