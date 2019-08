Kevin Mirallas was op de Heizel, klaar om bij Antwerp te tekenen

Opgemerkte gast vanavond op de Heizel. Rode Duivel Kevin Mirallas was aanwezig in het stadion, en dat was niet zomaar

Hij geniet al een tijdje interesse van Antwerp en alles was voorzien opdat de 31-jarige winger van Everton een contract (van in principe drie jaar) bij de Great Old zou tekenen. Mits kwalificatie was dat quasi een zekerheid, zo kregen we te horen. Alleen is het nu eventjes afwachten of de deal ook na de uitschakeling wordt afgerond. Het zou alleszins een prestigetransfer zijn voor Antwerp.