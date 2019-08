Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor Standard en AA Gent in de Europa League

Met het laatste fluitsignaal in de play-offs van de Europa League zijn de definitieve potindelingen bekend. Vrijdag 30 augustus weten Standard en AA Gent wie hun drie tegenstanders worden in de poulefase van de Europa League. De loting begint vrijdag om 13u Belgische tijd in Monaco.

AA Gent zit dankzij het ijzersterke seizoen 2015/2016, waarin het 16 coëfficiëntiepunten wist te pakken, in pot 2 van de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Jess Thorup weet daardoor dat het in ieder geval niet tegen grootheden als PSV, Celtic en Eintracht Frankfurt hoeft aan te treden in de groepsfase.

Standard moet iets langer wachten om erachter te komen met wie het in de poule zit. De ploeg van trainer Michel Preud’homme is ingedeeld in pot 3. De lotingceremonie vindt vrijdagmiddag plaats om 13u.