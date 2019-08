Harm van Veldhoven keert als operationeel directeur van Lommel SK terug in België

Harm van Veldhoven keert terug bij Lommel. De 56-jarige Nederbelg zal er na zijn passages als speler en trainer nu aan de slag gaan als operationeel directeur. Dat maakte de Limburgse 1B-club dinsdag bekend.

Begin augustus kondigde van Veldhoven zijn afscheid aan als directeur bij Roda JC. De Nederlandse club uit Kerkrade vaarde sinds de overname door Mexicaanse eigenaars een andere koers, en daar was geen plaats meer voor van Veldhoven.

De tot Belg genaturaliseerde Nederlander keert terug naar zijn oude liefde. Bij Lommel startte en eindigde hij zijn carrière als voetballer. Van Veldhoven droeg er ook een tijdje de aanvoerdersband en startte er ook zijn trainerscarrière, eerst nog als assistent en van 2000 tot 2003 als hoofdcoach. Zestien jaar later keert het Lommelse clubicoon terug in het Soevereinstadion als operationeel manager.

Van Veldhoven was het grootste deel van zijn carrière actief in België, zowel als speler als coach. Behalve voor Lommel kwam hij ook nog uit voor Germinal Ekeren en RWDM. Nadien trainde de Nederbelg in ons land ook nog Strombeek, Brussels, Cercle Brugge, Germinal Beerschot, KV Mechelen en Westerlo. De voorbije twee jaar was hij technisch en algemeen directeur van Roda JC, waar hij tussen 2008 en 2012 ook als coach aan de slag was.