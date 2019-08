Antwerp-spelers en -coach hard voor Lamkel Zé na overbodige rode kaart: “Oerdom”

“Kom eraf, schreeuwde ik nog, maar Didier liep de andere kant op. Het is oerdom, ik heb er geen andere woorden voor.” Het zijn de woorden van Alexis De Sart. Hij was niet de enige Antwerp-speler die de domme rode kaart van Lamkel Zé – toch hét kantelpunt – veroordeelde.

Ook Bölöni kon er niet om lachen. “Of het door de emoties kwam? We moeten het misschien meer over stupidité hebben. Als prof hoor je de regels te kennen. Al begreep ik wel niks van zijn eerste gele kaart, van die voor Dieu evenmin. De ref floot maar in één richting, vandaar ook de frustratie bij de fans. De negen spelers op het veld hebben nog alles gegeven, maar het mocht niet zijn. Dit is heel moeilijk te verkroppen.”