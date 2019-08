Zelfs walkietalkie kan Kompany in nesten brengen als hij toch wil coachen tegen Standard

Zonder aanvoerder Vincent Kompany, een maand out met een hamstringblessure, moet Anderlecht zondag proberen om punten te pakken tegen Standard. Trainer Simon Davies noemt de blessure “bitterzoet”. “Omdat hij nu zijn gedachten meer kan richten op de trainingen, omdat hij er nu zelf niet aan deelneemt. Gezien zijn kwaliteiten zouden we hem natuurlijk liever in de ploeg hebben, maar de situatie heeft wel enorme voordelen op het trainingsveld voor de spelers.”

De vraag is echter waar Kompany zondag zal zitten. “Het zou fantastisch zijn om hem met zijn expertise naast mij op de bank te hebben, maar regels zijn regels”, zegt Davies. “Hij zal in het sta­dion zitten. En er zal zeker contact met hem zijn. Eigenlijk verandert er niets. We hebben stafleden op de bank én in de tribune die vanuit dat oogpunt ook instructies geven. We zullen nu een extra paar ogen hebben.”

Net daar wringt het schoentje. Niets verbiedt Kompany in de dug-out te zitten. Als speler, als teammanager, desnoods als materiaalman, het kan zomaar. Maar dan moet hij zich wel zo gedragen. Bij de bond houden ze zijn gedrag nauwlettend in de gaten. Davies heeft namelijk het verplichte trainers­diploma, Kompany niet. Als echter kan worden aangetoond dat Kompany zich gedraagt als de hoofdcoach en de regels dus worden omzeild, wordt dat een zaak voor de Licentie­commissie. En dan maakt het niet uit of hij zich voordoet als materiaalman op de bank of in de tribune naast de walkietalkie zit. Een geblesseerde speler die vanuit de tribune aanwijzigingen geeft aan de bank is du jamais vu en dus per definitie verdacht. De oplossing is dat Kompany het benodigde Pro ­Licence-diploma kan voorleggen, behaald in België of elders, of minstens kan aangeven dat hij ingeschreven is. Dan vormt zich geen probleem.