CLUBNIEUWS. Anderlecht wil nu toch nog spits en verdediger, tegenvaller voor AA Gent

Anderlecht wil alsnog een spits en een verdediger, en AA Gent kreeg slecht nieuws uit de ziekenboeg. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Paars-wit zoekt nog spits en verdediger

Twee weken geleden na de komst van Chadli meldde Anderlecht nog dat het transferhuiswerk af was. Maar na de twee op vijftien en de blessure van Kompany denken ze daar bij RSCA nu toch anders over. In de nacht van maandag op dinsdag sluit onze transfermarkt, maar paars-wit vroeg aan verschillende makelaars/scouts om nog een centrale verdediger en een spits te zoeken. Héél veel geld is er niet, maar nu ook Mohammed Dauda (aan Esbjerg) en Antonio Milic (aan Rayo Vallecano) worden verhuurd, komt er wel wat ruimte. Daarnaast hoopt Anderlecht ook nog het loon van Adrien Trebel kwijt te raken en spits Isaac Kiese Thelin te verkopen. Vooral in dat laatste dossier is makelaar Mogi Bayat op zoek naar een oplossing. Wie de versterkingen moeten worden, is nog niet duidelijk. Kompany wil geen echt grote targetspits. Op het bureau van Michael Verschueren liggen verschillende dossiers.

ANDERLECHT. Esbjerg huurt Dauda

Anderlecht leent spits Mohammed Dauda (21) uit aan het Deense Esbjerg, zonder aankoopoptie. Vorig jaar werd Dauda ook al uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse, waar hij drie keer scoorde, maar de ploeg uit Arnhem nam hem niet definitief over. Esbjerg staat voorlaatste in de lopende competitie.

AA GENT. Limbombe wordt gestald in Turkije

Drukke tijden bij AA Gent, dat de overbodige spelers in sneltreinvaart probeert te stallen. Zo zal Stallone Limbombe komend seizoen uitkomen voor Giresunspor, dat uitkomt in de Turkse tweede klasse. De Buffalo’s lenen de flankaanvaller uit tot het einde van het seizoen (met aankoopoptie). Eric Smith gaat dan weer aan de slag bij het Noorse Tromso, dat evenwel geen aankoopoptie bedong. Beide spelers waren in de Ghelamco Arena op een zijspoor beland en konden onder Jess Thorup geen aanspraak maken op speelminuten.

AA GENT. Yaremchuk ook zondag out met achillespeesblessure

Roman Yaremchuk ontbrak in Rijeka met een achillespeesblessure. Ook zondag tegen Cercle is hij out. “Roman heeft al twee, drie weken last, maar we hadden het onder controle”, aldus Thorup. “De voorbije week hebben we hem wat rust ge­geven, maar de eerste dag dat hij weer trainde, kreeg hij na een halfuur last. We namen een scan en de dokter zei dat er te veel risico was. Zondag zal hij nog out zijn, maar daarna is er een interland­break. ­Roman heeft een injectie gekregen die het herstelproces versnelt.”

KV KORTRIJK. Kage mist Oostende

Hervé Kage zal niet fit raken voor de match tegen Oostende. De aanvaller liep tegen Standard een scheurtje in de bilspier op. Nieuwkomer Fraser Hornby overtuigde op training, maar is onzeker. De jonge spits sloeg zijn enkel om. Elohim Rolland is wel bijna terug na zijn spierscheur. Ook Stojanovic staat dicht bij een terugkeer.

CERCLE BRUGGE. Serrano blijft onzeker

De spelers kregen gisteren allemaal hun nieuwe Seat Leon ST. Vandaag en morgen wordt er nog getraind. Na de zaterdagtraining trekt de spelersgroep op afzondering naar het Velotel.Serrano blijft erg onzeker voor de match op Gent. In de aanloop naar de Brugse derby probeert Cercle oud-spelers bij het gebeuren te betrekken.

WAASLAND-BEVEREN. Pirard traint opnieuw

Lucas Pirard verscheen gisteren voor het eerst opnieuw op het oefenveld, al deed hij het nog rustig aan. De 24-jarige doelman liep enkele weken geleden een duimblessure op. De thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Charleroi komt sowieso nog te vroeg. Coach Dirk Geeraerd kan kiezen uit Kevin Debaty of Brent Gabriël.

KV MECHELEN. KV haalt spits Kotsopoulos

De 18-jarige aanvaller Angelos Kotsopoulos-Theodoropoulos tekende een contract van één seizoen, met optie op een extra jaar. Hij maakt de overstap van de U19 van Asteras Tripolis.

Tegen Moeskroen maakt Jules Van Cleemput opnieuw zijn opwachting in de basiself. Nieuwkomer Issa Kabore is nog niet speelgerechtigd.

STVV. Lee en Colombatto trainen mee

De Zuid-Koreaanse flankaanvaller Seung-Woo Lee (21) en de Argentijnse middenvelder Santagio Colombatto (22) legden gisteren succesvol hun medische testen af en zullen vandaag voor het eerst op het Truiense oefenveld verschijnen.

Mmaee (hamstrings), Botaka (enkel) en Garcia Tena (adductoren) zijn al zeker out voor de verplaatsing van zaterdag naar Eupen. Steppe (lies) en De Petter (enkel) ontbraken eveneens.

En ook nog...

Heerenveen wil Alen Halilovic (23) – die door Standard gehuurd wordt van AC Milan – zelf huren. Zowel de Kroaat als de Rouches zien dat zitten.

Charleroi huurt Frank Tsadjout (20), een aanvaller, van AC Milan.