VBO-topman pleit voor federale doorstartregering: “Crisismanager nodig”

Als er tegen oktober nog geen zicht is op een nieuwe federale regering, dan moet er wel iets gebeuren, vindt VBO-topman Pieter Timmermans. Hij pleit voor een “doorstartregering”, die op 6 maanden tijd de meest dringende problemen aanpakt, terwijl partijvoorzitters verder onderhandelen over een echte regering. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en La Libre vrijdag.

Dat partijvoorzitters deze week opnieuw aan tafel gingen om zich te buigen over de federale regeringsvorming en de begroting, wordt hoopvol onthaald bij de werkgevers. “Temeer omdat er zaken op ons land afkomen die oplossingen gaan vragen”, zegt Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Of er nu een regering is of niet.”

Hij verwijst naar de mogelijkheid van een harde brexit. “Dan heb je een crisismanager nodig die vrij snel kan ingrijpen en moet men niet afkomen met ‘ja maar, we zitten in lopende zaken, we gaan er eens over debatteren in het parlement’.” Ook de handelsoorlog met China en de VS gaat gevolgen hebben voor ons land, gaat Timmermans verder.

Dat er federaal weinig beweegt tot alle regionale regeringen gevormd zijn, daar heeft Timmermans nog begrip voor. “Maar nadien, tegen oktober, moet men toch eens kleur bekennen. (...) Als iedereen op dat moment nog steeds vasthoudt aan zijn eigen harde eisen, dan moet het land op een andere manier bestuurd worden. Ofwel breid je dan de bevoegdheden van de huidige regering in lopende zaken uit, in samenspraak met (een meerderheid in) het parlement. Ofwel zorg je voor een doorstartregering: een beperkte ploeg, voor een beperkte periode met een beperkt programma. Ondertussen kunnen de partijvoorzitters dan verder onderhandelen.”