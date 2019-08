Nabestaanden van MH17-slachtoffers schrijven brief aan premier Maleisië: “U probeert verdeeldheid te zaaien”

De nabestaanden van vlucht MH17 hebben een brief geschreven aan de Maleisische premier Mahathir Mohamad die herhaaldelijk het onderzoek naar de vliegramp van het Joint Investigation Team in twijfel trekt. In de brief van Stichting Vliegramp MH17 wordt de premier dringend verzocht “zich te onthouden van uitspraken en/of activiteiten die strijdig zijn met de waarheid”.

“Door uw uitlatingen probeert u verdeeldheid te zaaien en bovendien dient u de belangen van de nabestaanden (en in het bijzonder de Maleisische nabestaanden) zeker niet”, schrijft de stichting die ook familie van Maleisische slachtoffers vertegenwoordigt. “Daarnaast zaait u verwarring over het werkelijke standpunt van de Maleisische regering en haar JIT-vertegenwoordigers in het MH17-dossier”, staat verder in de brief die in de Nederlandse krant AD.

LEES OOK. Vijf jaar na MH17: een vliegtuig vol lijken, een aanslag op Poetin en andere complottheorieën (+)

Mahatir heeft het meerdere keren opgenomen voor Rusland en gesteld dat het JIT-onderzoek politiek gemotiveerd is. Dat terwijl Maleisië zelf deelneemt aan het JIT. Zijn uitspraken leidden tot grote verontwaardiging in Nederland, waar de meeste slachtoffers vandaan kwamen, en daarbuiten.

Vlucht MH17, tussen Amsterdam en Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne met een raket neergehaald. Van de 298 inzittenden die bij de ramp om het leven kwamen, kwamen er 196 uit Nederland. Zes slachtoffers waren Belgen of hadden de dubbele Belgisch-Nederlandse nationaliteit.