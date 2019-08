Vlaams Belanger Sam van Rooy is meest gedeelde Vlaamse twitteraar: “Uiterst rechts is de mondige minderheid”

Zes Vlamingen duiken op in de top honderd van meest gedeelde twitteraars in het Nederlandse taalgebied. Stuk voor stuk zijn ze rechts of uiterst rechts. Kersvers Vlaams Parlementslid Sam van Rooy van Vlaams Belang spant de kroon. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vrijdag.

De tweets van de Vlaams Belanger blijken bij de populairste van Vlaanderen. Het Nederlandse weekblad Groene Amsterdammer, het Algemeen Dagblad en de Utrecht Data School publiceerden woensdag de resultaten van een onderzoek naar het Twitter-debat in het Nederlands taalgebied. Daaruit blijkt dat uiterst rechts het platform domineert. 51 van de 100 meest gedeelde Twitter-accounts zijn uiterst rechts. Nog eens dertien hebben een conservatief rechts signatuur. Slechts vier accounts zijn links.

Op plaats vijf staat Sam Van Rooy. In de top 100 duiken nog enkele Vlamingen op. Behalve bekendere namen als Rik Torfs (75) en Theo Francken (28) zijn er ook minder bekende gezichten te vinden in de top. Zo staat Armand Vervaeck - bedenker van de hashtag #iksteunTheo en een van de twitteraars die het Marrakesh-pact op de agenda zette in Vlaanderen - op plaats 33. Verder duiken klimaatontkenner Jan Jacobs (twitternaam: “Ockhams”) en N-VA’er Bart De Meulenaer uit Roeselare op in de top 100. Allemaal bevinden ze zich in het hart van verhitte cultuurdebatten zoals die over migratie en klimaatverandering.

De lijst met honderd meest gedeelde twitteraars is niet dezelfde als die van de meest invloedrijke twitteraars, verduidelijken de onderzoekers. “De stille meerderheid is gematigd, maar uiterst rechts is de mondige minderheid”, klinkt het.