Spanning stijgt weer in Hongkong: politie pakt drie activistenleiders op net voor nieuw protestweekend

In Hongkong zijn vrijdag drie prominente activisten opgepakt. Voor dit weekend stond in de volksregio weer grootschalig protest gepland, al werd een massabetoging na de arrestaties geannuleerd. De onrust in Hongkong duurt nu al bijna drie maanden.

Joshua Wong en Agnes Chow werden volgens de politieke partij Demosisto vrijdagochtend afzonderlijk door de politie gearresteerd. Wong is secretaris-generaal van Demosisto, die pleit voor zelfbeschikking voor Hongkong. Ook Chow is een prominent lid. De groep gaf geen verdere informatie maar zei dat ze naar het politiehoofdkwartier in het district Wan Chai zijn gebracht.

De arrestatie van het duo volgde op die van Andy Chan, de leider van de verboden pro-onafhankelijkheid Hong Kong National Party, op donderdagavond op Hong Kong International Airport. De politie zei in een verklaring dat Chan is beschuldigd van rellen en aanvallen op een politieagent en nog steeds in hechtenis zit. Over de arrestatie van Wong of Chow gaven ze geen verdere informatie vrij.

Waarschuwingsschot?

Hoewel de drie prominente boegbeelden zijn van de politieke fracties van Hongkong, is het onduidelijk of de arrestaties deel uitmaken van een breder optreden tegen protestleiders. De drie hebben geen centrale rol gespeeld bij het organiseren van de protesten van dit jaar, maar ze zijn wel bij de bekendste activisten van Hongkong in het buitenland.

Chan werd eerder al gearresteerd samen met andere demonstranten voor het bezit van aanvalswapens, nadat de politie een flat met benzinebommen binnenviel. Wong zat ook al eerder in de gevangenis voor zijn rol in het leiden van de protestbewegingen in 2014.

Chow is bekend omwille van haar diskwalificatie voor het ambt van bestuurder in januari 2018, toen bekend werd dat ze voorstander was van onafhankelijkheid.

Massabetoging geannuleerd

De demonstranten voeren al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen de betogers dat Lam het veld ruimt.

Toch hebben de organisatoren van een massademonstratie dit weekend het evenement nu geannuleerd. Civil Human Rights Front maakte het nieuws bekend nadat duidelijk werd dat het hoger beroep dat ze hadden ingediend tegen een politieverbod op de mars voor zaterdag niet konden winnen.

De organisatie zei dat ze de veiligheid van de deelnemers niet kond garanderen zonder politiegoedkeuring, aldus organisator Bonnie Leung, waardoor het een ‘illegale samenkomst’ zou worden.”We kunnen niet langer garanderen dat de deelnemers veilig zijn en geen juridische gevolgen zullen dragen”, vertelde Leung.