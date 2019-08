Plafond van grote aula op Universiteit Antwerpen ingestort tijdens werken

Wilrijk - Op de campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk is tijdens werkzaamheden het plafond van een grote aula naar beneden gekomen. Dat zegt de regionale zender ATV en de universiteit bevestigt het nieuws. Er vielen geen gewonden, maar de aula voor zowat 600 studenten zal nu meer dan waarschijnlijk niet tijdig klaar zijn voor de start van het nieuwe academiejaar en dat bezorgt de universiteit heel wat kopzorgen.

De Aula Fernand Nédée is een van de grootste van de UAntwerpen en de grootste op de campus in Wilrijk. De universiteit moet nu voor enkele weken of zelfs maanden op zoek naar een alternatief, maar dat lijkt niet evident. “We zouden kunnen uitwijken naar bijvoorbeeld een congrescentrum of cinemazaal, maar zoiets vinden op zo’n korte tijd is niet evident”, zegt UAntwerpen-woordvoerder Peter De Meyer. “We kunnen de studenten immers niet te ver laten gaan, want vaak hebben ze voor- of nadien les in kleinere groepen in andere lokalen in Wilrijk, een campus die bovendien niet makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Andere mogelijkheden zijn digitale lessen of opslitsen in twee of meer kleinere aula’s waarbij de prof lesgeeft in één lokaal en er een livestream is in de andere.”

Momenteel is het hele gebouw waarin de aula zich bevindt afgesloten. Ook de foyer en enkele kleinere lokalen errond werden immers gerenoveerd en experts moeten nu eerst nagaan of het plafond in die ruimtes wel stabiel is. Pas daarna zal de schade kunnen worden hersteld en zal de eigenlijke renovatie kunnen worden hervat. De universiteit durft momenteel geen timing te plakken op de heropening van de aula. Als de werken nog maanden in beslag zouden nemen, zouden mogelijk ook enkele congressen moeten uitwijken.