LIVE om 12u. Selectie Rode Duivels voor Schotland en San Marino: Roberto Martinez moet puzzelen

Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag in Tubeke zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden in en tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september). Volg de bekendmaking van de selectie hier LIVE vanaf 12u!

Wie vervangt Kompany?

Al vroeg op het seizoen krijgt de bondscoach af te rekenen met enkele afzeggingen, waarbij hij vooral in de verdediging een puzzel te leggen heeft. Vincent Kompany viel vorige week vrijdag immers uit bij Anderlecht in de competitiewedstrijd tegen Racing Genk. De centrale verdediger zou toen een spierscheur hebben opgelopen, waardoor hij enkele weken out is. Dedryck Boyata, op het WK van vorig jaar in Rusland nog eerste stand-in toen Kompany en Thomas Vermaelen nog niet speelklaar waren, kwam nog niet in actie bij zijn nieuwe club Hertha door de naweeën van een hamstringblessure.

Thomas Vermaelen ruilde op zijn beurt dan weer de absolute wereldtop bij FC Barcelona in voor Vissel Kobe, de nummer twaalf in de Japanse J1 League, waar hij in tegenstelling tot bij de Catalanen wekelijks in actie komt. Meer nog, sinds zijn komst werd er niet meer verloren en met zeven op negen kon de club aansluiten in de middenmoot.

Recordinternational Jan Vertonghen is dan weer een van de meest regelmatige spelers bij de Duivels, maar de 32-jarige verdediger heeft dit seizoen welgeteld nul minuten op de teller staan bij Tottenham Hotspur, waar hij in het seizoensbegin één keer in de tribune zat en twee keer de volle negentig minuten op de bank moest slijten, al lijken daar vooral extra-sportieve redenen in te spelen. Vertonghen is deze zomer zijn laatste contractjaar in Londen ingegaan, een situatie die eerder al voor menig Spurs-speler nefast is uitgedraaid - mogelijk zet de club op die manier druk om toch te verlengen. Ook Toby Alderweireld mocht dat eerder al ondervinden, dit seizoen is hij centraal achterin wel certitude naast Davinson Sanchez, die dus de voorkeur krijgt op Vertonghen. Christian Kabasele geraakt dan weer niet meer van de bank bij Watford.

Toch valt er ook goed nieuws te noteren. Jason Denayer maakte vorig seizoen al indruk bij Olympique Lyon en werd er in zijn tweede jaar al tot aanvoerder gebombardeerd. Hij mag zich opmaken voor een 28e selectie. Björn Engels doet het bij zijn debuut met Aston Villa in de Premier League eveneens uitstekend en is daardoor kanshebber op een eerste selectie in drieënhalf jaar - de eerste onder Martinez. De bondscoach liet bovendien eerder al verstaan dat er een nieuwe naam in de selectie zou opduiken.

Wordt Eden Hazard opgeroepen?

Verder zijn beide broers Hazard en Timothy Castagne momenteel buiten strijd. Eden sukkelt met een spierblessure aan de rechterdij en traint nog niet mee bij Real, toch zou de bondscoach overwegen hem op te roepen voor het tweeluik. Thorgan startte degelijk bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund, maar liep vorig weekend tegen Keulen een ribblessure op. Volgens de Borussen zou de winger daardoor enkele weken out zijn, wat de speelkansen van Yannick Carrasco op de linkerwingback drastisch verhoogt - sinds het WK kreeg Thorgan Hazard immers telkens de voorkeur.

Ondanks de afwezigheden zouden de verplaatsingen naar voetbaldwerg San Marino en Schotland (3-0 winst in de thuiswedstrijd en vorig jaar nog een droge 0-4 in een oefeninterland) niet al te veel problemen mogen opleveren, ook al spelen de Schotten met thuiswedstrijden tegen Rusland en België stilaan hun laatste troeven uit met het oog op EK-kwalificatie. In die kwalificatiegroep staan de Belgen met het maximum aan de leiding en bij een zes op zes kan de EK-kwalificatie in het tweeluik in oktober al een feit zijn, aangezien de top twee van elke groep zich rechtstreeks plaatst.