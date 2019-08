LIVE om 13u. Loting Europa League met AA Gent en Standard in de trommel

AA Gent en Standard gaan vrijdag om 13u in Monaco de trommel in bij de loting van de Europa League. AA Gent zit in pot 2, terwijl de Luikenaars in pot drie zitten.

Gent moest drie voorrondes afwerken om de poules te bereiken. Eerst rekenden de Buffalo’s af met het Roemeense Viitorul Constanta, waarna de Cyprioten van AEK Larnaca voor de bijl gingen. In de play-offs haalde Gent het tot slot van het Kroatische Rijeka. Standard was rechtstreeks geplaatst voor de poules.

In pot 1 zitten enkele grote namen, zoals Sevilla, Porto, Arsenal en Manchester United. Ook Wolfsburg, Lazio en AS Roma zitten in de trommel met beste teams. Ook uit pot 2 kan voor Standard nog een mooie tegenstander komen. Onder meer PSV, Borussia Mönchengladbach en Celtic zitten, met Gent, in die pot.