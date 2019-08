Downing Street opent jacht op lekken: “De agenten duwden haar naar buiten terwijl ze haar onschuld uitschreeuwde, het was ongelooflijk”

Bizar tafereel donderdagavond in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Een hooggeplaatste ambtenaar werd er ter plekke ontslagen en hardhandig buitengezet nadat ze er door de rechterhand van Boris Johnson van werd beschuldigd geheime overheidsdocumenten te hebben gelekt aan tegenstander van een ‘no deal’-Brexit.

Het incident vond donderdagavond omstreeks 21 uur plaats in Downing Street. Stephen Cummings, de rechterhand van de premier en een rabiate voorstander van de Brexit, beschuldigde Sonia Khan, een hooggeplaatste ambtenaar in het ministerie van Financiën, ervan geheime overheidsdocumenten gelekt te hebben aan Philip Hammond, haar voormalige baas en een tegenstander van een ‘no deal’-Brexit.

Khan zou die beschuldigingen ontkend hebben, waarop Cummings geëist zou hebben dat de vrouw hem haar smartphone zou tonen. Toen ze dat niet wilde doen, volgde naar verluidt een heftige woordenwisseling. Cummings ontsloeg Khan vervolgens ter plaatse, liet haar smartphone in beslag nemen, haar veiligheidspas voor overheidsgebouwen per direct intrekken, en door politieagenten manu militari buitengezet.

De scène werd gadegeslagen door andere ambtenaren. “De agenten duwden haar naar buiten terwijl ze haar onschuld uitschreeuwde, het was ongelooflijk.” Downing Street bevestigde vrijdagochtend het ontslag van Khan, maar weigerde in te gaan op de redenen voor die beslissing. Een anonieme bron liet wel weten dat er “goede redenen” waren, “redenen die onweerlegbaar waren”.

Lekken

Cummings, het brein achter de ‘Vote Leave’-campagne in 2016, staat bekend om zijn harde strijd tegen lekken. Het viel hem dan ook zeer zwaar dat vorige maand een overheidsrapport een bijzonder grim beeld schilderde van de toekomst in Groot-Brittannië na de Brexit. Het nieuws over voedsel-, brandstof- en medicijntekorten kwam op een bijzonder ongelegen moment, net voor het aantreden van Boris Johnson als premier.

Toen waren er al geruchten dat Philip Hammond, net opgestapt als minister van Financiën uit protest tegen het aantreden van Johnson, achter het lek zat.