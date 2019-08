Vrouw klaagt touroperator TUI aan na “nachtmerrie van een vakantie” waardoor ze in het ziekenhuis belandde

Een Britse vrouw klaagt samen met zo’n 400 vakantiegangers touroperator TUI aan nadat ze een “nachtmerrie van een vakantie” beleefden in een luxueus resort in Mexico. De kamers van het vijfsterrenhotel waar de zonnekloppers veel geld voor neertelden, krioelden van de beestjes en waren verre van proper. “Ik moest op een matras met urinevlekken slapen”, aldus Maya Black (35). Klagen haalde niks uit en tot overmaat van ramp kreeg de vrouw hevige buikpijn, en belandde ze in het ziekenhuis.

De vrouw klaagde iedere dag over de omstandigheden in haar hotelkamer, maar mocht niet van kamer veranderen. Black kreeg bij elke maaltijden vlees aangeboden, hoewel ze de vegetarische optie had geboekt en dat verschillende keren aan het personeel had gezegd. Vier dagen na aankomst in Mexico, werd ze ernstig ziek. Na eerste zorgen van een dokter in het resort, werd ze uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

“Ik voelde me hopeloos en in de steek gelaten”, getuigt Black, die ziek bleek te zijn door een parasiet. “Ik vroeg me af wie er daar voor mijn zoontje zou zorgen, mocht er iets met me gebeuren, gezien TUI niets om ons gaf.” Enkele dagen later kon ze terug naar het hotel, waar ze verhaal probeerde te halen bij vertegenwoordigers van de touroperator.

“Ik kreeg een briefje met verontschuldigingen onder de deur geschoven. Ze boden me ook een gratis excursie aan om dolfijnen te zien”, klinkt het. In ruil daarvoor moest Black een formulier ondertekenen waarbij ze verklaarde af te zien van een rechtszaak.

Parasiet

Samen met 400 andere vakantiegangers die ziek werden in het resort in Mexico, klaagt Black TUI nu aan omdat er geen waarschuwing kwam over de gezondheidsgevaren van de reis. Volgens de klanten, moest de touroperator die informatie hebben verspreid. Talloze zonnekloppers raakten besmet en sommigen waren zo ziek dat ze dachten dat ze gingen “sterven”. “Ze wisten goed genoeg dat die parasiet woekerde in het resort”, aldus Black. “Ik vertrouwde TUI, maar toch stuurden ze me naar de vuurlinie.”

De vrouw, die als ambulancier werkt, heeft naar eigen zeggen nog steeds last van maagklachten en buikpijn, en kampt al bijna een jaar met de gevolgen van de desastreuze reis. Ze moet nu opletten met wat ze eet en heeft ook het prikkelbare darm symptoom ontwikkeld. “Het was een nachtmerrie, van begin tot einde. De ergste reis ooit.”

Volgens de Britse krant The Sun kon TUI niet reageren op de aantijgingen, omdat de rechtszaak nog steeds loopt. Maar de touroperator verzekert hun klanten dat “hotels regelmatig worden geïnspecteerd op het vlak van veiligheid en gezondheid”.

bekijk ook

Vrouw verliest bikini en raakt bijna verlamd in waterpretpark tijdens droomreis: “Slechtste beslissing van mijn leven”

Vrouw (21) maakt één klein foutje op vakantie: “Nu lijk ik op Quasimodo”