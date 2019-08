Toestand van Groot Barrièrerif in Australië nog zorgwekkender dan gedacht

De toestand van het Groot Barrièrerif in Australië is nog zorgwekkender dan gedacht. De vooruitzichten voor het grootste koraalrif ter wereld zijn gedegradeerd van “slecht” naar “zeer slecht”. Dat stelt de Great Barrier Reef Marine Park Authority in zijn jaarlijkse rapport.

Het Groot Barrièrerif is één van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld. Het ligt voor de noordoostkust van Australië, beslaat net geen 345.000 vierkante kilometer en is sinds 1981 UNESCO-werelderfgoed. De laatste jaren heeft het echter te kampen met grootschalige verbleking, waardoor een derde van de koralen is afgestorven.

Grote boosdoener is de opwarming van de aarde. “De hoge temperaturen van het wateroppervlakte maken dat de leefomgeving van het rif van slecht naar zeer slecht is geëvolueerd”, zegt de Great Barrier Reef Marine Park Authority, een overheidsinstantie.

“De opwarming van de aarde gaat maar door en vormt een ernstigste bedreiging voor de langetermijnvooruitzichten van de regio. Grote mondiale actie om de opwarming van de aarde tegen te houden, is van cruciaal belang voor het ecosysteem, de erfgoedwaarde van het rif en het herstel ervan.”

Het Great Barrier Reef is een aaneenschakeling van koraalriffen. Volgens wetenschappers is het aantal nieuwe koralen met 89 procent gedaald. Australië trok vorig jaar 500 Australische dollar (304 miljoen euro) uit voor de bescherming van het rif.