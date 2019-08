Verdachte opgepakt voor aanrijding van jonge voetganger en vluchtmisdrijf in Wuustwezel

Wuustwezel - De politie heeft een 32-jarige man opgepakt op verdenking van een aanrijding van een voetganger en vluchtmisdrijf in de nacht van maandag op dinsdag in Wuustwezel.

Het slachtoffer, een 17-jarige jongeman, liep met de fiets aan de hand langs de Bredabaan en werd door een wagen gegrepen in een flauwe bocht, net voor het kruispunt met Ginthoven. Hij raakte zwaargewond, maar was niet in levensgevaar.

De jongeman was op het moment van het ongeval vergezeld door zijn vriendin, maar zij kwam er met de schrik van af. De bestuurder van het voertuig reed na de aanrijding door. Onder meer op basis van achtergebleven brokstukken ging de lokale politie van de zone Grens (Wuustwezel, Kalmthout en Essen) naar hem op zoek. In combinatie met een buurtonderzoek en camerabeelden uit de omgeving slaagden de speurders erin het voertuig en de eigenaar identificeren. De persoon in kwestie bleek zijn wagen, een zwarte Citroën Cactus, te hebben uitgeleend aan een vriend. Die kwam zich kort daarna zelf bij de politie aangeven.

De politie vond het beschadigde voertuig terug achter de woning van de verdachte. De 32-jarige man werd gearresteerd en is intussen voor de parketmagistraat verschenen. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Aangezien hij nog een voorlopige invrijheidsstelling lopen had voor eerdere veroordelingen, werd hij aangehouden in afwachting van een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank.