Anderlecht zoekt nog een spits: ook de Zweed John Guidetti (ex-City) aangeboden

Anderlecht zoekt nog een nieuwe spits nu de doelpunten uitblijven en RSCA met 2 op 15 aan het seizoen begon. Op het bureau van Michael Verschueren liggen een aantal namen en dossiers. Daarbij is er één heel erg opvallend: John Guidetti (27).

De Zweedse spits voetbalde tussen 2010 en 2015 samen met Vincent Kompany bij Manchester City. Guidetti was toen nog heel jong en werd vrijwel jaarlijks uitgeleend. Iedereen kent zijn naam van bij Feyenoord toen hij in het seizoen 2011-2012 maar liefst 21 goals maakte in 20 matchen. Alleen liep het daarna minder makkelijk. Bij een verhuur aan Celtic vond hij het doel wel nog relatief makkelijk, maar bij Stoke City lukte het daarvoor niet. Uiteindelijk liep Guidetti’s contract bij Manchester City af en ging hij transfervrij naar het Spaanse Celta de Vigo. Ondertussen is hij verhuisd naar Alavas, maar daar is de Zweed geen eerste keuze meer.

De vraag is wel of Anderlecht dit dossier nu financieel kan activeren. Guidetti ligt nog vast tot 2022 en er liggen nog andere namen op de tafel.