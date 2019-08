Baby van Antwerp naar STVV als pasmunt voor De Sart?

Geen Amara Baby vandaag (vrijdag) op training bij Antwerp. Hij mag de komende dagen nog vertrekken, en zijn bestemming zou wel eens STVV kunnen zijn.

De Truienaars willen nog een linksvoetige winger om spits Suzuki beter te bedienen, en Baby past in dat profiel. Ze proberen de 30-jarige Fransman binnen te halen, en Antwerp werkt alvast mee, zeker na de saga rond Alexis de Sart. De Great Old nam De Sart gratis over terwijl ze bij STVV claimden dat hij nog onder contract lag. Baby kan dus worden gezien als pasmunt, het zou de relatie tussen beide clubs alleszins weer wat herstellen.

Baby kwam vorige zomer op deadline day van Charleroi naar de Bosuil. Hij had lange tijd moeite om zich door te zetten, maar verraste in Play-off 1 door in negen van de tien matchen in de basis te staan. Toch mag hij nu weg, want Rodrigues is een plaats gestegen in de pikorde, Miyoshi kwam erbij, en wie weet ook nog Mirallas.