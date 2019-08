Te droge en vervuilde lucht voornaamste klacht bij kantoorbedienden

Licht- en luchtkwaliteit zijn de voornaamste bronnen van klachten op het werk. Dat leidt HR-specialist Attentia af uit de resultaten van online bevragingen bij meer dan 14.000 kantoorbedienden, of meer specifiek bij beeldschermwerkers. Een onaangepast binnenklimaat zou bovendien tot fysieke en mentale ongemakken leiden.

Te droge of vervuilde lucht is voor 30,3 procent van de respondenten een groot probleem. Het warme weer in de zomer heeft ervoor gezorgd dat de airconditioning in vele kantoren op volle toeren heeft gedraaid. “Dat geeft de nodige verkoeling, maar heeft als nadeel dat de lucht droger wordt. En dat veroorzaakt fysieke klachten zoals irritatie aan de ogen, aan de slijmvliezen van neus en keel en hoofdpijn”, klinkt het. Daarnaast heeft een op de vijf medewerkers last van een gebrek aan frisse lucht. In verband met licht speelt de slechte leesbaarheid van het scherm bij 16 procent van de kantoormedewerkers weleens parten.

Een onaangepast binnenklimaat zorgt bovendien voor fysieke en mentale ongemakken, aldus Attentia. Een derde van de mensen die in een kantooromgeving aan een beeldscherm werken, geven aan dat ze regelmatig - minstens eenmaal per week - last hebben van hoofdpijn of zich duizelig voelen. Eenzelfde deel ervaart ook vermoeide, brandende of waterige ogen tijdens of op het einde van de werkdag. Iets meer dan de helft merkt daarnaast een verminderde concentratie op.

“Bureauwerk of beeldschermwerk wordt qua risico’s toch nog vaak onderschat. Nochtans zijn veel problemen op te lossen en vooral aandacht voor het binnenklimaat kan in veel gevallen erger voorkomen”, aldus Sam De Metzeler, preventieadviseur bij Attentia.