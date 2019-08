Raket die mensen naar Mars moet brengen, bereikt nieuwe recordhoogte tijdens test

Starhopper, een raket van het Amerikaanse bedrijf SpaceX, is dinsdag succesvol gelanceerd in een uithoek van Texas. De motor die de raket naar een hoogte van 150 meter stuwde, werd ontwikkeld om mensen op Mars te zetten, maar wordt momenteel nog uitvoerig getest. De grootste verwezenlijking van Starhopper is meteen ook de laatste: de raket wordt met pensioen gestuurd. Andere prototypes nemen het nu over.