Islamitische school in Genk krijgt geen voorlopige erkenning: “Voldoet niet aan voorwaarden”

Genk - Het Selam College Genk krijgt geen voorlopige erkenning van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Op advies van de onderwijsinspectie gebaseerd op een advies van de Staatsveiligheid”, verklaart Crevits. Het college zou de eerste islamistische school in Vlaanderen geweest zijn.

“Naast voorwaarden inzake huisvesting en organisatie is een belangrijke voorwaarde om erkend te worden dat je als school de Belgische grondwet en de internationale verdragen die gelden in België respecteert. Dat gaat in het bijzonder over de rechten van de mens en van het kind”, klinkt het in de beslissing. “Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam College niet voldoet aan die voorwaarde. De inspectie kwam tot die conclusie op basis van een advies dat ze heeft verkregen bij de Staatsveiligheid.”

In het najaar van 2018 raakte al bekend dat de Belgische Islamitische Federatie (BIF) de voormalige Syntragebouwen in Winterslag had gekocht om er een school op te richten. De BIF is gelinkt aan de Turks-islamitische beweging Milli Görüs, die door de Staatsveiligheid als niet-gewelddadig maar wel bijzonder conservatief wordt bestempeld. De leden zouden voornamelijk aanhangers van de Turkse president Erdogan zijn. Crevits had daarom ook een risicoanalyse gevraagd aan de Staatsveiligheid. Wat er precies in dat advies staat, is niet duidelijk.

De school was van plan om maandag met haar werking van start te gaan, maar dat kan nu niet meer. Ze kan wel van start gaan als privéschool, onder het systeem van collectief thuisonderwijs, maar dan kunnen geen erkende diploma’s of getuigschriften afgeleverd worden. Die zouden de leerlingen dan voor de Examencommissie moeten behalen.

“Nog plaatsen in andere scholen”

Wim Dries (CD&V), de burgemeester van Genk, zal aan de lokale politie vragen om contact op te nemen met de Staatsveiligheid om zo meer informatie te verkrijgen.

Hij maakt zich geen zorgen over waar de leerlingen van het Selam College nu naartoe moeten. “De school heeft zelf weinig gecommuniceerd over het aantal leerlingen. Ik heb uit de kranten vernomen dat er leerlingen uit heel Limburg zouden komen. Als leerlingen naar een andere school willen in Genk, kunnen wij hen nog altijd helpen. Er zijn nog plaatsen.”

“Scholen mogen geen speeltuin worden voor extremisten”

Voormalig staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) juicht de beslissing van Crevits alvast toe. “Vrijheid van onderwijs betekent niet dat een extreem conservatieve, antiwesterse organisatie hier vrij spel mag krijgen. Integendeel, het is onze taak om alle wettelijke middelen te gebruiken om onze jongeren te beschermen tegen groeperingen die eropuit zijn onze maatschappij te ontwrichten.”

“Van Milli Görüs weten we onder andere dat ze Nederlandse jongeren naar Turkije stuurden om les te krijgen van een haatimam die huwelijken met zesjarige meisjes steunt en geweld tegen vrouwen goedkeurt. De organisatie werkt altijd volgens dezelfde methode. Eenmaal betrapt, volgen excuses, maar daarna gaan ze op dezelfde weg verder. Verschillende Europese landen komen tot die conclusie. Dit is niet wat we willen in Limburg en Vlaanderen.”

Demir is dan ook “dankbaar namens de vrouwen van morgen, die beter af zijn in een vrije school. Maar ook namens hun stilzwijgende moeders vandaag, die het Selam College een bedreiging vinden voor hun dochters. Onze scholen mogen geen speeltuin worden voor extremisten.”