Duizenden betogen in Pakistan tegen Indiase beslissing om autonomie Kasjmir af te nemen

Tienduizenden mensen hebben vrijdag in Pakistan betoogd uit protest tegen de beslissing van de Indiase regering om de autonomie van Kasjmir af te nemen.

Er kwamen mensen op straat in alle grote steden van Pakistan en in het deel van Kasjmir bestuurd door Islamabad. Demonstranten veroordeelden de demarche van India en de daaropvolgende lockdown opgelegd aan inwoners van de Himalaya-vallei, die nu zijn vierde week is ingegaan.

De Pakistaanse premier Imran Khan had donderdag zijn medeburgers opgeroepen om vrijdag massaal op straat te komen in het hele land, om de situatie in het door India gecontroleerde deel van Kasjmir aan te klagen.

De betoging moet de solidariteit van de Pakistanen met de bevolking van Kasjmir aantonen. Eerder deze week vroeg hij de inwoners van zijn land al om elke week te betogen, tot zijn vertrek naar de Algemene Vergadering van de VN eind september in New York. Daar zal hij de kwestie aankaarten.

De deelstaat Kasjmir, die voluit Jammu en Kasjmir heet, verloor op 5 augustus zijn autonomie. De regering van de Indiase nationalistische premier Narendra Modi schrapte toen artikel 370 van de grondwet, dat een speciaal statuut aan Kasjmir toekende. Er werd ook een avondklok ingesteld en de communicatiemiddelen werden geblokkeerd. Duizenden mensen werden gearresteerd.

India reageerde donderdag bijzonder geïrriteerd op de oproep van Khan, en veroordeelde wat het “onverantwoordelijke verklaringen van Pakistaanse leiders over interne Indiase kwesties” noemde.