Man uit Oostende krijgt 45 maanden cel voor ontvoering van eigen kinderen

Oostende - De Brugse correctionele rechtbank heeft een Oostendenaar voor parentale ontvoering veroordeeld tot 45 maanden cel, waarvan 30 maanden met uitstel. D.A. nam zijn zoontjes mee naar Dagestan, maar na ruim een jaar werden ze recent door hun moeder terug naar België gebracht. Het OM had vijf jaar effectief geëist.

D.A. en zijn partner kregen in het voorjaar van 2018 ruzie over vermeend overspel door de vrouw. In juni 2018 reisden ze met het hele gezin naar de Russische deelrepubliek Dagestan om de brokken te lijmen. De familie van vader besliste echter dat hun jonge zonen daar moesten blijven. De Belgische familierechtbank oordeelde dat de kinderen bij hun moeder in Oostende moesten verblijven, maar dat vonnis legde D.A. dus naast zich neer.

Naar aanleiding van die feiten stond de man al een hele tijd internationaal geseind. Op 6 februari werd hij uiteindelijk ingerekend en daarna door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van parentale ontvoering. Volgens de verdachte berustte alles eigenlijk op een misverstand. D.A. wilde enkel meewerken als hij de kinderen zelf mocht gaan halen, waardoor een patstelling was ontstaan.

G.A. reisde dit voorjaar zelf opnieuw naar Dagestan. “We hebben samen met Child Focus en Buitenlandse Zaken een strategie uitgestippeld. Ze deed alsof ze de intentie had om daar te blijven, om goodwill te kweken bij de familie”, aldus meester Vincent Christiaens. De vrouw maakte zelfs videoboodschappen waarin ze verklaarde dat de plooien waren gladgestreken.

Enkele weken geleden maakte ze haar ex-schoonouders wijs dat ze samen met de kinderen wat schoolspullen ging kopen. In werkelijkheid maakte ze van het shoppinguitje gebruik om te vluchten. Zonder volmacht van de vader leek dat eerst niet te lukken, maar in Moskou kon ze nieuwe paspoorten voor de kinderen aanvragen én een vertaling van het Belgische vonnis voorleggen.

D.A. had vorige week geweigerd om een volmacht te tekenen, maar kwam toch van een kale kermis thuis. “Mijn cliënt is geschrokken van het opgezette plan, hij is de hele tijd voorgelogen geweest”, aldus meester Dieter Dewulf. De advocaat vroeg om rekening te houden met de druk die door beide families op de beklaagde uitgeoefend werd. Meester Dewulf stelde met succes een straf met uitstel voor. “Dat was een schaakspel van haar. Ik ben een gewoon mens met gevoelens”, snikte A. in zijn laatste woord. De man benadrukte ook dat de kinderen nooit geslagen werden.