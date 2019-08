Uitzendarbeid fors gedaald in juli

Er zijn in juli aanzienlijk minder uren uitzendarbeid gepresteerd. Dat blijkt uit maandelijkse cijfers van sectorfederatie Federgon.

De uitzendsector geldt als een barometer voor de economie. Wijzigingen in de conjunctuur zijn dus het snelst voelbaar in de uitzendarbeid. De laatste maanden wordt het alsmaar duidelijker dat de trend neerwaarts gaat.

In juli nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met 3,07 procent tegenover de voorgaande maand. In vergelijking met juli vorig jaar is het verschil nog groter: -7,03 procent.