Federaal parket onderzoekt hacking van software in duizenden tachograafschijven in heel Europa

Het federaal parket en het Nederlandse functioneel parket voeren een groot onderzoek naar gesjoemel met tachograafschijven. In juni werd een Pool al op heterdaad betrapt bij de installatie van de gemanipuleerde software in verschillende tachografen. Doorheen heel Europa zouden al duizenden vrachtwagens over een gemanipuleerde tachograaf beschikken.

De bewuste software laat volgens het parket toe om de registratie door de tachograaf volledig uit te schakelen, maar is zodanig gesofisticeerd dat het zo goed als geen sporen nalaat. Met een gewone controle is het voor de politiediensten daardoor nagenoeg onmogelijk geworden om tachofraude te ontdekken.

Onder leiding van de Veurnse onderzoeksrechter kwam het in juni tot een tussenkomst in het dossier. Twee mensen met de Poolse nationaliteit werden toen aangehouden. Eén van hen werd zelfs op heterdaad betrapt bij de installatie van de gemanipuleerde software in verschillende tachografen. De verdachte zit nog steeds in voorhechtenis.

Volgens het Nederlandse openbaar ministerie bestaat het vermoeden dat de criminele organisatie vanuit Polen samenwerkt met bedrijven en installateurs in andere Europese landen. Wellicht werd de software dus doorheen heel Europa verkocht en beschikken er al duizenden vrachtwagens over een gemanipuleerde tachograaf. “Deze maakt het onmogelijk de naleving van de rij- en rusttijden af te dwingen met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden van de betrokken chauffeurs”, klinkt het bij het federaal parket.

Bij verder onderzoek zijn ondertussen al bij verschillende Belgische en Nederlandse transporteurs gemanipuleerde tachografen in beslag genomen en ontmanteld. In juli werden in Nederland twee verdachte installateurs uit Zeeland en Noord-Holland aangehouden. Twee verdachte Zeeuwse afnemers van de apparatuur werden afgelopen week ook verhoord.