Man die tot levenslang werd veroordeeld omdat hij 50 dollar stal in een bakkerij, komt na 36 (!) jaar vrij

Een man uit de Amerikaanse staat Alabama die een levenslange gevangenisstraf uitzat nadat hij als twintiger 50,75 dollar (omgerekend zo’n 46 euro) had gestolen bij een overval op een bakkerij, mag na meer dan drie decennia achter tralies de gevangenis verlaten.

Alvin Kennard was 22 jaar oud toen hij in 1983 tot levenslang werd veroordeeld voor de overval op een bakkerij. Een oude wet in Alabama voorziet dat criminelen bij herhaalde feiten per definitie levenslang krijgen, de zogeheten “Three strikes law”. Kennard was in 1979 al eens veroordeeld voor een inbraak.

36 jaar later heeft een rechter nu de vrijlating bevolen van de 58-jarige Kennard. Tot grote vreugde van vrienden en familie: “We waren allemaal aan het huilen. We praten hier al zo lang over”, aldus Patricia Jones, een nicht van Kennard.

Ook Carla Crowder, de advocate van Kennard, was “overweldigd” door de uitspraak. “Het ongelooflijke is dat hij zijn leven al had gebeterd toen hij nog dacht dat hij zijn hele leven achter de tralies zou blijven. Hij is onder de indruk van dit nieuws, maar hij wordt goed ondersteund door zijn familie.”

De zaak van Kennard werd opnieuw behandeld omdat een rechter de bijzonder zware straf bij toeval had opgemerkt. Maar volgens Crowder zijn er zo “honderden gevallen in Amerikaanse gevangenissen”, omdat ze niet de juiste advocaat hebben.