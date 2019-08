Vrouw van Aldi-baas laat een van rijkste Duitsers zitten voor Afghaanse vluchteling

Duitsland is in de ban van een nieuw schandaal. De vrouw van Aldi-miljardair Theo Albrecht junior is verliefd op een andere man. En niet zomaar iemand. Ze viel voor de 31-jarige Tareq S, een vluchteling uit Afghanistan. Dat schrijven de Duitse tabloids Bunte en Bild.

Aldi-erfgenaam Theo Abrecht junior (69) is een van de rijkste mannen van Duitsland. Zijn vermogen wordt geschat op 15,7 miljard euro. Maar in de liefde vergaat het hem minder goed. Hij was jaren getrouwd met Katja Albrecht (47), maar aan dat sprookje is een einde gekomen. De twee zijn uit elkaar en Katja vond elders nieuwe liefde.

In 2014 leerde Katja Albrecht de 31-jarige IT’er Tareq S. kennen toen hij een IT-systeem bij het koppel kwam installeren. En van het een kwam het ander. Tareq S. kwam samen met zijn familie in oktober 1996 als politiek vluchteling naar Duitsland. Hij leefde toen in een asielopvangcentrum en kon zijn middelbareschooldiploma halen. Daarna trok hij naar Keulen, waar hij verder kon studeren. Uiteindelijk haalde hij zelfs een master in Londen. Zijn liefde voor techniek bracht hem uiteindelijk tot bij Katja.

Halverwege 2015 gingen de twee samenwonen en zo’n anderhalf jaar geleden kwam hun zoontje ter wereld. Samen bouwen ze een luxe villa waar vooral Tareq zich mee bezighoudt. Ook de ouders van Tareq zouden bij het koppel intrekken.